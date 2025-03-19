Жителя Уфы задержали за слитые в Сеть интимные видео экс-любовницы

В Уфе правоохранительные органы задержали 36-летнего мужчину, который из мести слил в соцсети интимные видео бывшей любовницы. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, сообщает SHOT .

Георгий ушел от жены к 40-летней зажигательной Альбине. Женщина делилась с возлюбленным интимными снимками, а также поддержала идею сняться в хоум-видео. В благодарность за яркие эмоции Георгий на протяжении четырех лет одаривал Альбину подарками и водил на отдых.

Однако мужчине надоела бурная жизнь и он решил вернуться к экс-супруге. По словам Георгия, возмущенная Альбина начала угрожать ему заявлением за изнасилование, а также требовала деньги за молчание. После этого женщина предложила секс по расписке, но Георгий отказался.

Перед расставанием Георгий решил отомстить экс-любовнице за шантаж и опубликовал в сторис в мессенджере Telegram ее интимные фото и видео. В ответ Альбина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Георгий рассказал, что утром в квартиру ворвались мужчины в масках, которые его избили и увезли с отделение. В ходе допроса уфимец утверждал, что они с Альбиной любили выкладывать интимные снимки в сторис, а затем «смотреть и называть ее проституткой».

В отношении жителя Уфы возбудили уголовное дело по статье 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). В свою очередь Георгий написал заявление в полицию на побои, а бывшую любовницу обвинил в клевете.