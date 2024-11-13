Жителя Подмосковья задержали с 1 кг кокаина и более 500 тыс рублей в валюте
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В Раменском городском округе Московской области 28-летний мужчина занимался незаконным оборотом кокаина, за что был задержан сотрудниками полиции и Росгвардии при поддержке СОБР «Булат», сообщает пресс-служба Росгвардии Подмосковья.
Стражи порядка показали видео задержания подозреваемого в распространении кокаина. На опубликованных кадрах видно, как силовики подъезжают к жилью злоумышленника, затем выходят из транспортных средств и направляются к дому мужчины.
При обыске у жителя Подмосковья нашли более 1 кг белого вещества, которое передали на экспертизу. Результаты исследования подтвердили, что изъятый порошок является кокаином.
Также у мужчины нашли более полумиллиона рублей наличными в различной валюте. В доме были найдены и другие вещественные доказательства, которые изъяли для дальнейшего использования в расследовании уголовного дела. Самого хозяина дома задержали, после чего поместили под стражу.