Жителя Подмосковья задержали с 1 кг кокаина и более 500 тыс рублей в валюте

В Раменском городском округе Московской области 28-летний мужчина занимался незаконным оборотом кокаина, за что был задержан сотрудниками полиции и Росгвардии при поддержке СОБР «Булат», сообщает пресс-служба Росгвардии Подмосковья.

Стражи порядка показали видео задержания подозреваемого в распространении кокаина. На опубликованных кадрах видно, как силовики подъезжают к жилью злоумышленника, затем выходят из транспортных средств и направляются к дому мужчины.

При обыске у жителя Подмосковья нашли более 1 кг белого вещества, которое передали на экспертизу. Результаты исследования подтвердили, что изъятый порошок является кокаином.

Также у мужчины нашли более полумиллиона рублей наличными в различной валюте. В доме были найдены и другие вещественные доказательства, которые изъяли для дальнейшего использования в расследовании уголовного дела. Самого хозяина дома задержали, после чего поместили под стражу.