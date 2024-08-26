сегодня в 10:54

Жителя Омска задержали за передачу Украине данных об оборонном предприятии

Мужчина фотографировал и снимал на видео производственную деятельность. Затем собранные материалы отправлял на Украину. Он также передал СБУ данные о расположении цехов предприятия.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Омска около автомобиля. В его доме провели обыск.

ФСБ опубликовала кадры с допроса задержанного. Мужчина признался, что связался с украинской стороной в ноябре прошлого года. Данные он передавал в течение нескольких месяцев, до февраля 2024 года.

На жителя Омска, передававшего украинским спецслужбам данные о работе объекта ОПК, завели дело о государственной измене.