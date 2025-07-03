Жители Тагила пожаловались на плохое обращение с пони в парке «Народный»

Жители Нижнего Тагила выразили возмущение из-за жестокого обращения с пони в парке «Народный». Очевидцы засняли на видео, как животное, по их словам, целый день стоит под палящим солнцем, его бьют и лишают воды и корма. Запись с пони быстро распространилась в социальных сетях, сообщает «Поясним за Тагил» .

«Сегодня была свидетелем того, как бьют лошадь, не дают воды, еды, целый день держат под открытым солнцем. Только после того, как мы напрямую подошли и обратились к людям, отвечающим за животное, нам позволили напоить ее и отпустили поводок побольше, чтобы лошадь смогла поесть. Когда спросили почему лошадь бьют, сказали „велел хозяин“. Из какой организации — не признались», — сказала местная жительница.

Она добавила, что подобное обращение с такими умными и чуткими животными недопустимо, и призвала всех, кому небезразлична эта ситуация, не оставаться в стороне.