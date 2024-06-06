Жители Сибири не могут звонить и пользоваться сетью из-за сбоя у «Билайна»

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Жители большей части Сибири жалуются, что не могут с помощью «Билайна» попасть в Сеть и позвонить близким, оператор перестал работать в нескольких городах, в том числе в Омске, Барнауле и Новосибирске, об этом свидетельствуют данные с сайта Downdetector .

Самый массовый сбой затронул Новосибирскую область. Жители региона жалуются, что не могут пользоваться звонками, а их устройства не соединяются с интернетом. Вторую строчку по количеству жалоб разделили между собой Алтайский край и Красноярский край.

Меньше всего жалоб на работу оператора поступает из Кемеровской области — Кузбасса.

В компании «Билайн» пока никак не прокомментировали сбой в работе.

Ранее глава и совладелец «ВымпелКома» («Билайн») Александр Торбахов опроверг информацию, что Tele2 сместили его компанию с третьего места в России. Речь идет о рейтинге по выручке.