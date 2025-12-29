Жители Петрозаводска спасли выброшенного женщиной хомяка в банке

В Петрозаводске жильцы многоквартирного дома пришли на помощь оставленному питомцу. Безответственная владелица поместила хомячка в банку и оставила его в случайном подъезде, сообщает Telegram-канал «112» .

В прошлую пятницу в общем чате одного из домов в столице Карелии появились фотографии, вызвавшие одновременно трогательные чувства и негодование. Одна из жительниц дома опубликовала снимок хомяка, которого кто-то бросил в банке с бумагой в холодном подъезде. Сердобольные соседи, не сумев установить, кто является хозяином зверька, занялись поисками для него нового дома. Несмотря на предпраздничную спешку, пушистому малышу предоставили все необходимое для счастливой жизни.

Позднее одна из жительниц дома забрала животное себе, дав имя Чупик, но в итоге хомяка пришлось переименовать в Чупи, так как он оказался самкой. Очевидцы инцидента изучили записи с камер наблюдения, на которых зафиксировано, как в подъезд хомячка принесла женщина, проживающая в другом доме.

В настоящий момент упитанная Чупи готовится к встрече Нового года в тепле и комфорте. На момент публикации заметки неизвестно, обращался ли кто-нибудь за помощью в полицию или нет.

