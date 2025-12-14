Жители Одесской области сообщили о взрывах
Фото - © РИА Новости
14 декабря на юге Украины в Одесской области слышны взрывы. В регионе действует режим воздушной опасности, сообщает ТАСС.
Украинские СМИ сообщают, что в Одесской области слышны взрывы, но никаких подробностей о случившемся не приводится.
На территории региона действует режим воздушной опасности.
Также предупреждение о воздушной опасности ввели на территориях Николаевской и Сумской областей. Все обстоятельства случившегося выясняются.
