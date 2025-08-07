Жители Махачкалы перекрыли дорогу из-за постоянных отключений света и воды

В Махачкале прошла акция протеста против отключений воды и света

В Махачкале около 100 жителей Редукторного микрорайона вышли на стихийный митинг и перекрыли дорогу, протестуя против постоянных отключений электроэнергии и водоснабжения, сообщает URA.ru .

«Мы устали от бесконечных обещаний! Каждый день нам говорят о ремонтных работах, но ситуация только ухудшается», — возмущаются местные жители.

По их словам, обращения в администрацию и ресурсоснабжающие организации остаются без ответа, а кратковременные улучшения сменяются новыми авариями.

На место событий оперативно прибыли наряды полиции и бригады скорой помощи. В официальном телеграм-канале Ленинского района подтвердили проведение аварийных работ, пообещав «принять все меры для скорейшего решения проблемы».

Местные власти в срочном порядке созвали совещание по ситуации, при этом призвав граждан «воздерживаться от несанкционированных акций».