Жители Кузбасса лишились дешевой еды из-за бушующей стихии

В Новокузнецке сильный ветер повредил палатки на овощной ярмарке. В социальных сетях была опубликована фотография разрушений, вызванных бушующей стихией, сообщает Сiбдепо .

«Кто не успел, тот будет покупать картошку в магазине: поднявшийся ветрища уничтожил овощные ярмарки», — отметили в сообщении.

Пресс-служба городской администрации подтвердила информацию. Овощные ярмарки проходили в разных районах города до 7 октября. Разрушенная палатка на фото располагалась в Орджоникидзевском районе — там продавались остатки картофеля. В настоящее время палатку демонтируют — ярмарки подошли к концу, уточнили в ведомстве.

В администрации также добавили, что вчерашний сильный ветер не вызвал каких-либо серьезных последствий в городе, за исключением падения знака, расположенного на пешеходном переходе в районе вокзала.