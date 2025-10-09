Жители Колвицы под Мурманском пожаловались на то, что красивый берег перепахали

В суд отправился иск прокуратуры в связи с тем, что берег Колвицкой губы в селе Колвица в Мурманской области был перепахан. На освоение земель пожаловались жители населенного пункта, сообщает Nord-News .

«В водоохранной зоне реки Колвицы разворачивается экологическое преступление. Местный предприниматель скупает участки, расположенные в зоне прилива, — прямо на литорали, в местах, где раньше гнездились птицы и отдыхали местные жители», — писали люди из Кандалакшского района в социальных сетях.

На одном из участков, предположительно, произвели вырубку деревьев. Был якобы снят плодородный слой почвы. Еще было, предположительно, отсыпано минимум полтора метра песка.

Для работ задействовались экскаваторы. Они якобы вырывали валуны.

Жители заявляли, что эти действия могут спровоцировать изменение естественного водного баланса, появление болот и ликвидацию мест обитания водоплавающих птиц. Люди жаловались в прокуратуру, администрацию района и Росприроднадзор.

В итоге у жителей получилось поставить стройку на паузу. Испуганный оглаской бизнесмен попробовал засыпать ямы. Однако это ничего не изменило.

Глава Кандалакшского района встретился с людьми. В ситуацию вмешались правоохранители.

Бизнесмен получил земельные участки. На одном из них можно вести индивидуальное садоводство. Другой разрешено применять для туристического обслуживания.

Источник в прокуратуре поделился, что с мая у Колвицкой губы велись земляные работы. Они проводились, предположительно, за пределами границ полученных участков. Это происходило рядом с береговой линией водного объекта.

Росреестр тоже организовал проверку. По ее результатам выяснилось, что владелец земельных участков, предположительно, незаконно захватил соседние площади размером около двух тыс. квадратных метров.

Прокуратура подала иск в суд и потребовала освободить самозахваченные территории. Собственнику необходимо вернуть землю в то состояние, которое у нее было до старта работ. Ему нужно сделать это до 1 июля 2026 года.

