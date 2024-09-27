Жителей Подмосковья предупредили об опасности сжигания сухой травы и листвы

В Подмосковье на улицах уже постепенно высыхает трава, а деревья сбрасывают с себя яркие листья. Многие жители, желающие быстро навести порядок на своих придомовых и дачных участках, начинают поджигать сухую растительность, подвергая себя и свое окружение опасности. Поэтому огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили гражданам о том, к каким печальным последствиям могут привести такие поджоги и как можно избежать этих трагедий. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Заместитель начальника госучреждения Сергей Щетинин сообщил, что в таких случаях некоторые люди просто не задумываются о том, какой вред может нанести пламя. Маленький огонек быстро может перерасти в неконтролируемый пожар, остановить который будет достаточно сложно, ведь это потребует значительных сил и средств.

«В осенний период земля густо укрыта сухостоем, из-за чего даже маленькая спичка или окурок могут привести к крупным природным пожарам или возгоранию жилого сектора, и сейчас работники противопожарно-спасательной службы регулярно выезжают на ликвидацию возгорания сухой травы.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» добавил, что огонь — это стихия неуправляемая, поэтому на своем пути пламя будет уничтожать и растения, и постройки, и живых существ. Специалисты госучреждения подчеркнули, что пожар легче предотвратить, а не потушить, поэтому гражданам следует тщательно соблюдать правила пожарной безопасности.

«Работники подразделений объяснили, что сжигание сухостоя — это настоящее экологическое бедствие, которое приводит к серьезным последствиям для природы и человека. При сжигании сухой травы и листьев выделяются ядовитые вещества, истощается почва, погибают полезные микроорганизмы, насекомые, птицы, животные и даже люди. Огнеборцы посоветовали населению не разжигать костры в запрещенных местах, не кидать горящие окурки и спички на землю и не заезжать в лес на автомобилях и особенно мотоциклах, чтобы искры из глушителя ничего не подожгли. Особое внимание стоит уделить детям, которые должны твердо знать о том, почему и чем так опасны травяные палы. Если же в воздухе витает дым и видны языки пламени, гражданам необходимо сообщить о происшествии в единую служу экстренных вызов „112“. Кроме того, специалисты предупредили, что за игнорирование правил пожарной безопасности предусмотрено наказание в виде привлечения к административной, гражданско-правовой и даже уголовной ответственности», — заключил Сергей Щетинин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.