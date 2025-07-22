Жителей Эльбрусского района предупредили о повторных сходах после ливней

Селевой поток сошел в Тырныаузе в Кабардино-Балкарии

В городе Тырныаузе Кабардино-Балкарии произошел сход селевого потока по руслу реки Герхожан-Суу, сообщили в пресс-службе администрации.

«На данный момент угрозы для жилых домов и социальных объектов нет, но ситуация остается под особым контролем», — сообщили в администрации Эльбрусского района.

На месте заработали оперативные группы МЧС и ДПС, которые перекрыли движение транспорта в опасной зоне и организовали круглосуточное дежурство.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие сутки Кабардино-Балкарию ждут сильные дожди, ливни с градом и порывы ветра до 25 м/с, что может спровоцировать новые потоки.

Власти настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от поездок по горным дорогам, заранее запастись питьевой водой и следить за обновлениями через систему экстренного оповещения.