Житель Выксы нанес ножевое ранение своему знакомому в ходе конфликта

В Выксе мужчина ранил ножом своего знакомого во время уличной ссоры

В городе Выкса конфликт между двумя знакомыми обернулся серьезным увечьем — один из них получил от другого удар ножом, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

В Лысковскую районную больницу был доставлен мужчина в возрасте 40 лет с тяжелой травмой. О случившемся врачи проинформировали правоохранительные органы. Следствие установило, что ранение было нанесено в ходе ссоры со знакомым во дворе одного из домов на улице Урицкого.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Следственные мероприятия продолжаются.