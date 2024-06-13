Житель Серпухова стрелял по окнам в ответ на просьбу убавить звук на колонке

Пьяный мужчина открыл стрельбу по балконам в подмосковном Серпухове. Жителю не понравилось, что соседи попросили его сделать музыку потише, сообщает SHOT .

40-летний Роман сидел на лавочке в своем дворе на улице Дзержинского. Мужчина поставил рядом портативную колонку и включил свои любимые песни. Однако соседи начали с балкона просить его убавить громкость звука.

В ответ Роман вытащил из кармана пистолет и начал стрелять по окнам. После этого нарушитель спокойствия скрылся со двора вместе со своей колонкой.

Задержали мужчину возле трассы Серпухов — Новинки — Погари. У него забрали пневматический пистолет.

В настоящий момент он находится в отделении полиции.