Житель села Курковичи Брянской области получил ранение в результате атаки БПЛА

Житель села Курковичи Брянской области получил осколочные ранения в результате атаки дрона беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

После атаки дрона ВСУ местный житель получил осколочные ранения рук, ног и брюшной полости.

Его доставили в районную больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь, отметил губернатор.

Ранее система ПВО сбила семь украинских беспилотников над Брянской областью, обошлось без пострадавших.