Житель Щелкова вырастил на своем участке 430 кустов конопли

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России задержали 43-летнего жителя подмосковного Щелкова. Мужчина выращивал на своем участки коноплю. Масштабы удивили, стражи закона обнаружили 430 кустов дурманного растения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранители установили, что коноплю мужчина выращивал в отдельном строении на собственном участке в деревне Малые Жеребцы. Злоумышленник приложил усилия для выращивания такого «огорода» — оборудовал помещение поливочной системой, термометрами, лампами накаливания, системами вентиляции и вытяжками.

«В ходе обследования хозяйственной постройки оперативники обнаружили и изъяли 430 кустов растений, визуально схожих с коноплей, а также пакет с веществом растительного происхождения», — говорится в сообщении на сайте силового ведомства.

В ходе допроса задержанный житель Щелкова уточнил, что занимался культивацией запрещенной травы на протяжении года. За 430 кустов изъятой дурман-травы мужчине грозит реальный срок по ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) и ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих НС или ПВ либо их прекурсоры). Мужчина находится в СИЗО.