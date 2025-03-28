Житель Прокопьевска жестоко изрезал приятеля в пьяной ссоре. Тот истек кровью

В Прокопьевске в результате пьяной ссоры один мужчина жестоко убил другого, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК по Кемеровской области.

По данным следствия, все произошло во время совместного распития спиртных напитков в квартире. Обычная бытовая перепалка приятелей в состоянии алкогольного опьянения переросла в зверское преступление: один из мужчин нанес оппоненту многочисленные ножевые ранения в область шеи и груди.

Потерпевший скончался на месте происшествия от острой кровопотери.

Злоумышленник был задержан правоохранительными органами, ему избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца. В настоящее время ведутся сбор и фиксация доказательств в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство».