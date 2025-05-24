Житель Подмосковья создал преступное сообщество и украл 600 млн рублей в Тамбове

В Тамбове закончили расследовать дело о воровстве 600 млн у оборонных предприяти

Завершилось расследование хищения у оборонных предприятий на сумму более 600 млн рублей. Уроженец Московской области 1973 года рождения создал преступное сообщество с несколькими уровнями, чтобы обезопасить себя, сообщает пресс-служба МВД РФ .

В период с 2020 по 2021 годы мужчина заключил ряд государственных контрактов от лица подконтрольных компаний с четырьмя оборонными предприятиями в Москве, а также Воронежской, Тамбовской и Тульской областях. Ему отправили аванс. Однако мужчина потратил средства, а условия договора не выполнил.

Суммарный ущерб, который был нанесен организациям, — 600 млн рублей Из них 236 млн рублей из-за махинаций потеряло Тамбовское предприятие оборонного комплекса.

Некоторые деньги создатель схемы перевел на расчетные счета компаний, которые контролировал. При этом были написаны ненастоящие основания при переводе, чтобы придать операциям вид правомерного владения и пользования. Правоохранители посчитали эти шаги легализацией (отмыванием) средств, которые были получены из-за преступлений.

Расследование проводилось по части 1 статьи 210 УК («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»), часть 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»), часть 4 статьи 174.1 УК РФ. Организатор схемы находится под стражей. Еще обвинение в преступлениях предъявили двум его подельникам.