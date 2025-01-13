Житель Подмосковья попытался вынести из магазина более 20 пачек сливочного масла

Инцидент произошел в магазине на Улице Октябрьской революции.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина заходит в магазин и складывает сливочное масло в черный пакет. Затем подозреваемый выходит из магазина через кассу, не оплатив товар, однако на входе его задержали.

В ходе разбирательств выяснилось, что мужчина попытался пронести мимо кассы более 20 брикетов сливочного масла. При этом он выбирал определенных производителей, которые отличались более высокой стоимостью.

Сотрудники Росгвардии передали задержанного полицейским. Правоохранительные органы проводят проверку по факту кражи из магазина.