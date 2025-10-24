Житель Омска угрожал оружием женщине, которая кормила бездомных собак

В Советском округе в Омске мужчина угрожал оружием женщине, подкармливавшей бездомных собак возле дома № 42 по улице Нефтезаводской, сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Омской области.

Прокуратура Советского округа утвердила обвиненительное заключение в отношении 55-летнего омича, которому инкриминируется ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Следствие установило, что 12 августа обвиняемый, находясь в нетрезвом виде, извлек газобаллонный револьвер и стал угрожать расправой женщине, которая регулярно заботилась о стерилизованных и чипированных бездомных собаках на протяжении двух лет.

Все произошло в лесополосе недалеко от дома, в отсутствие свидетелей, когда мужчина был пьян. Потерпевшая серьезно восприняла угрозы. Обвиняемый признал свою вину. Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Подсудимому грозит тюремное заключение сроком до двух лет.

