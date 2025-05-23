Житель Норвегии не заметил 135-метровый контейнеровоз на свей лужайке

Житель Норвегии Йохан Халберг не заметил, как гигантский контейнеровоз сел на мель на лужайке перед его домом. Мужчину утром разбудил сосед, который спросил, видел ли он корабль перед своим жильем, сообщает РБК со ссылкой на TV2.

Длина контейнеровоза Salten составляет 135 м. Владелец дома отметил, что ему очень повезло. Если бы судно протаранило скалистый выступ, то поднялось бы и упало на дом. Сухогруз промахнулся на несколько метров.

Судно шло в Оркангер. На нем перевозилось огромное количество груза, в том числе промышленные товары, еда, стройматериалы.

Аналогичные инциденты с сухогрузом были зафиксированы в 2023 и 2024 годах.