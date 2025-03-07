Житель Нижнего Новгорода подарил возлюбленной коня на 8 Марта

В Нижнем Новгороде мужчина решил сделать свой возлюбленной необычный подарок на 8 Марта: он где-то взял коня и привел его в многоквартирный дом, сообщает SHOT .

Романтику удалось завести животное на девятый этаж. При этом, судя по записям с камер видеонаблюдения в доме, конь упирался и не желал заходить в подъезд.

Соседи не обрадовались новому «жильцу». Мужчина объяснил им, что нашел коня на улице. Житель Нижнего Новгорода решил, что животное «потерялось», а потому решил взять его себе.

Такой же подарок своей девушке в прошлом году сделал житель Кемеровской области. Он въехал, сидя на белом коне, прямо в квартиру.