Житель Можайска совершил самоубийство из-за собачьих экскрементов

Житель деревни в Можайске покончил с собой из-за собачьих экскрементов. Именно они стали поводом для ссоры соседей, сообщает «Московский комсомолец» .

Местный сантехник детского сада поссорился с собаководом, собака которого любила ходить в туалет около детской площадки.

Между мужчинами завязалась драка, мужчина сломал собачнику челюсть. Полицейские завели дело.

Недавно мужчине сообщили, что он проходит по делу как обвиняемый и скоро будет суд. От этого житель распсиховался. До этого он часто говорил жене, что не доживет до процесса.

В итоге он покончил с собой.