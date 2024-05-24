Житель Можайска совершил самоубийство из-за собачьих экскрементов
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Житель деревни в Можайске покончил с собой из-за собачьих экскрементов. Именно они стали поводом для ссоры соседей, сообщает «Московский комсомолец».
Местный сантехник детского сада поссорился с собаководом, собака которого любила ходить в туалет около детской площадки.
Между мужчинами завязалась драка, мужчина сломал собачнику челюсть. Полицейские завели дело.
Недавно мужчине сообщили, что он проходит по делу как обвиняемый и скоро будет суд. От этого житель распсиховался. До этого он часто говорил жене, что не доживет до процесса.
В итоге он покончил с собой.