Житель Кузбасса прокатил на капоте судебного пристава и сбил сотрудника ГАИ

В Кузбассе будут судить мужчину, прокатившего госслужащего на капоте автомобиля и совершившего наезд на сотрудника ГАИ, сообщает Сiбдепо .

В Киселевске завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя. По информации СК, осенью 2024 года обвиняемый совершил наезд на судебного пристава и протащил его на капоте до тех пор, пока его не остановили совместными усилиями сотрудники ГАИ и другие водители.

При попытке скрыться, двигаясь задним ходом, злоумышленник наехал на госавтоинспектора. Мужчина был задержан, на него возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. На период следствия подозреваемый находился в СИЗО.

«Собранные следственными органами доказательства явились достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу», — пояснили в СК Кузбасса.