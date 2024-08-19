Житель Курской области прошел 60 км под обстрелами ВСУ ради спасения матери
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Житель Суджи Курской области оказался в непосредственной близости к силам ВСУ, однако ему удалось пройти 60 км, чудом выжив под непрерывным градом снарядов, дронов и ракет. Молодой человек запечатлел на видео, как ВСУ вели обстрелы, а в воздухе раздавались взрывы, кружили вертолеты и курсировала вражеская техника. Его единственной целью было спасти свою мать, сообщает «Царьград».
Иван осознал, что украинские военные начинают наступление на его родной город после того, как начался интенсивный обстрел местности. Услышав звуки выстрелов, он мгновенно укрылся в кирпичном здании. Боевики находились настолько близко, что Иван мог слышать, о чем они говорят.
Добравшись до дома, он начал уговаривать маму как можно скорее покинуть город, но она не могла оставить родной дом и питомцев. Иван решил уйти один, временно оставив мать. Переночевав в Большом Солдатском, он снова направился к Судже. На контрольном пункте его остановили российские военнослужащие и предупредили о смертельных рисках в городе. Молодой человек понимал всю серьезность ситуации, но он не мог оставить мать. Военные отнеслись с пониманием и разрешили ему пройти, отмечает издание.
В итоге он добрался до своего дома, усадил мать в автобус для эвакуации, но сам не смог занять место и решил продолжить путь самостоятельно — сначала на велосипеде, а затем пешком. Общая длина маршрута составила 60 км.
Так, Ивана чуть не настиг дрон ВСУ, однако он успел скрыться в бетонной трубе. Весь его маршрут оказался запечатлен на камеру мобильного телефона, и курянин решил поделиться своей историей.