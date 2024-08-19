Житель Курской области прошел 60 км под обстрелами ВСУ ради спасения матери

Житель Суджи Курской области оказался в непосредственной близости к силам ВСУ, однако ему удалось пройти 60 км, чудом выжив под непрерывным градом снарядов, дронов и ракет. Молодой человек запечатлел на видео, как ВСУ вели обстрелы, а в воздухе раздавались взрывы, кружили вертолеты и курсировала вражеская техника. Его единственной целью было спасти свою мать, сообщает «Царьград» .

Иван осознал, что украинские военные начинают наступление на его родной город после того, как начался интенсивный обстрел местности. Услышав звуки выстрелов, он мгновенно укрылся в кирпичном здании. Боевики находились настолько близко, что Иван мог слышать, о чем они говорят.

Добравшись до дома, он начал уговаривать маму как можно скорее покинуть город, но она не могла оставить родной дом и питомцев. Иван решил уйти один, временно оставив мать. Переночевав в Большом Солдатском, он снова направился к Судже. На контрольном пункте его остановили российские военнослужащие и предупредили о смертельных рисках в городе. Молодой человек понимал всю серьезность ситуации, но он не мог оставить мать. Военные отнеслись с пониманием и разрешили ему пройти, отмечает издание.

В итоге он добрался до своего дома, усадил мать в автобус для эвакуации, но сам не смог занять место и решил продолжить путь самостоятельно — сначала на велосипеде, а затем пешком. Общая длина маршрута составила 60 км.

Так, Ивана чуть не настиг дрон ВСУ, однако он успел скрыться в бетонной трубе. Весь его маршрут оказался запечатлен на камеру мобильного телефона, и курянин решил поделиться своей историей.