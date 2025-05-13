Житель Кулебак осквернил могилу отца своей знакомой в попытке отомстить ей

В Кулебаках Нижегородской области заведено уголовное дело в связи с актом вандализма на городском кладбище, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, 54-летний местный житель осквернил могилу отца своей знакомой: повредил памятную табличку, испортил фотографию и 4 ритуальных венка.

Как выяснилось, женщина и обвиняемый поддерживали связь на протяжении 8 лет. После того как она отвергла его предложение о серьезных отношениях, мужчина принял решение отомстить таким способом. Акт вандализма был совершен в период с 5 по 9 мая.

Злоумышленник признал вину. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.