Житель Казани купил квартиру у обманутой аферистами пенсионерки за 6,7 млн

В Казани Республики Татарстан мужчина купил у обманутой аферистками бабушки квартиру за 6,7 млн рублей. Экс-хозяйка не хочет съезжать из жилья, сообщает Baza .

Перед сделкой покупатель Владислав поговорил с пенсионеркой. Мужчина узнал, почему она продает жилье, и не давят ли на нее мошенники. Женщина говорила, что осознает свои действия и хочет переехать к племяннику.

При этом пенсионерка просила передать ей деньги наличными. Требование объяснила «житейским опытом».

Пенсионерка согласилась пройти осмотр у психиатра и получить справку. Сделку заключили при разных свидетелях в банке в момент передачи материальных средств. Также была написана расписка.

Сделка произошла. Однако перед заездом сестра пенсионерки сказала новым хозяевам, что было написано заявление в полицию о мошенничестве и возбуждено уголовное дело. Также подано заявление в суд о признании сделки недействительной.

Владислав оказался перед выбором: либо предоставить 30 суток, в течение которых семья хозяйки вернет материальные средства, отданные аферистам, и съедет, или же они отсудят квартиру у покупателей.

В первой судебной инстанции покупатель проиграл. Однако он не сдался и подал апелляцию.

