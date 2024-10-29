Житель Калужской области наткнулся в лесу на обломки дрона

В Калужской области местный житель обнаружил в лесном массиве обломки беспилотника, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале .

Опасная находка была сделана в Думиничском районе. На месте приступила к работе оперативная группа. Какой именно БПЛА был найден — не сообщается.

Шапша отметил, что иногда после работы ПВО жители натыкаются на обломки украинских беспилотников раньше, чем это делают оперативные службы.

Он напомнил, что обнаруженные части дронов трогать нельзя — там может быть взрывчатка. Нужно сразу же сообщить в экстренные службы.