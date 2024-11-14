Житель Екатеринбурга «заминировал» нижегородский вокзал ради жилья и еды

Недавно суд Автозаводского района вынес решение по делу жителя Свердловской области, который заявил о якобы минировании вокзала в Нижнем Новгороде. Мужчину приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Позднее выяснилось, что его действия были мотивированы потребностью в жилье и пище, сообщает «ФедералПресс» .

Мужчина ранее имел несколько судимостей — точные детали, включая названия судов и статьи, он не помнит. Однако известно, что последний раз он был осужден в 2021 году Орджоникидзевским районом суда Екатеринбурга по ч. 1 ст. 158 (кража) и ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) (6 эпизодов), как указано в материалах его допроса, размещенных на сайте суда.

На момент последнего преступления у него была временная работа, но зарплату задерживали. На вопрос о его присутствии в Нижегородской области мужчина признался, что приехал туда для работы и путешествий по монастырям, так как является верующим. В результате стало известно, что он не имеет постоянного жилья и ведет бродячий образ жизни.

В день инцидента он позвонил с кнопочного телефона в экстренные службы и сообщил о якобы заложенной бомбе на железнодорожном вокзале. Затем он направился в метро и рассказал об этом полицейскому.

«Сделал это он для того, чтобы сотрудники полиции обратили на него внимание, так как у него нет средств к существованию и ему негде жить. Он понимал, что совершает преступление и за это ему может грозить наказание в виде лишения свободы, поэтому он и совершил это преступление», — отмечено на сайте суда.

Ближайшие 3,5 года мужчина будет отбывать наказание в колонии.