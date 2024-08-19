Житель Донецка тайно использовал сына для работы на украинские спецслужбы

Житель Донецка Владимир Краснобаев тайно использовал сына для работы на украинские спецслужбы. Он отправлял с его телефона данные о расположении российских воинских частей в Telegram-боты, сообщает ТАСС .

23-летнего Евгения Краснобаева задержали по делу о госизмене осенью 2022 года. Выяснилось, что с его смартфона осуществлялась передача данных о расположении промышленных объектов, в которых находились российские военнослужащие. Сведения отправляли в Telegram-боты, принадлежащие Службе безопасности Украины (СБУ).

Евгений заявил, что к преступлению он не имеет никакого отношения. Он отметил, что никогда не связывался с СБУ.

По словам мужчины, его мобильным устройством часто пользовался отец. Просил якобы для того, чтобы смотреть новости. Диалоги Евгений обнаружил слишком поздно, а после повздорил с отцом, но ответов так и не получил.

При этом заявлять на родителя он не стал, а материалы не удалил. Сам Владимир отказался говорить на эту тему. Он также был задержан.