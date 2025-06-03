«Жирная мразь»: экс-депутат Кировской области избил женщину на глазах дочки

Женщина с дочкой ехали на желтом Opel. На перекрестке Чапаева и Комсомольской она поворачивала направо, а водитель на Mercedes с номерами 001 направлялся прямо и, скорее всего, подумал, что она его подрезала. За рулем сидел экс-зампред Заксобрания Кировской области Владислав Г.

Мужчина выскочил на дорогу и начал бить по кузову Opel. Он обозвал оппонентку «жирной мразью» и несколько раз ударил по голове. После этого водитель сел за руль быстро уехал с места происшествия, а женщина вызвала полицию.

Агрессивный водитель ранее был главой фракции ЛДПР заксобрания Кировской области 5-го созыва и его зампредом. У него уже были проблемы с законом. В 2017 году мужчину объявили в федрозыск по делу о крупном мошенничестве. По мнению следователей, его незаконно назначили учредителем предприятия, у которого он распродал часть имущества. Затем суд признал объявление в розыск незаконным.