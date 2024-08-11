Жильцов пострадавшего дома в Курске эвакуируют
Жильцов поврежденного при атаке ВСУ дома в Курске разместят в ПВР
Фото - © Жильцов поврежденного при атаке ВСУ дома в Курске разместят в ПВР/Telrgram-канал мэра Курска
Жильцов поврежденного при атаке ВСУ дома в Курске разместят в загородном ПВР, сообщил мэр города Игорь Куцак.
«Жильцы 9-этажного дома будут эвакуированы в пункт временного размещения, расположенный в загородном лагере», — написал глава администрации в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось о 13 пострадавших, два из которых находятся в тяжелом состоянии.
Сбитая ПВО украинская ракета упала на жилой дом в Курске при отражении воздушной атаки.