Жилая многоэтажка загорелась в Шебекино после обстрела ВСУ
Многоэтажный жилой дом загорелся в белгородском Шебекино из-за обстрела
Фото - © Жилая многоэтажка загорелась в Шебекино после обстрела ВСУ
Многоэтажный жилой дом загорелся в белгородском Шебекино из-за обстрела ВСУ, пишет Telegram-канал Shot.
Пожар на кровле здания начался после обстрела города кассетными боеприпасами украинскими военными, пишет канал со ссылкой на местных жителей.
«Один из снарядов попал в квартиру многоэтажки, после чего начался сильный пожар. Столб дыма виден за несколько километров», — сказано в сообщении.
Кадры пожара публикуют и местные медиа.
Официальной информации о происшествии нет.