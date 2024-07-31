Фото - © Жилая многоэтажка загорелась в Шебекино после обстрела ВСУ

сегодня в 05:48

Пожар на кровле здания начался после обстрела города кассетными боеприпасами украинскими военными, пишет канал со ссылкой на местных жителей.

«Один из снарядов попал в квартиру многоэтажки, после чего начался сильный пожар. Столб дыма виден за несколько километров», — сказано в сообщении.

Кадры пожара публикуют и местные медиа.

Официальной информации о происшествии нет.