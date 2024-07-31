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Жилая многоэтажка загорелась в Шебекино после обстрела ВСУ

Многоэтажный жилой дом загорелся в белгородском Шебекино из-за обстрела
Происшествия
Жилая многоэтажка загорелась в Шебекино после обстрела ВСУ

Фото - © Жилая многоэтажка загорелась в Шебекино после обстрела ВСУ

Многоэтажный жилой дом загорелся в белгородском Шебекино из-за обстрела ВСУ, пишет Telegram-канал Shot.

Пожар на кровле здания начался после обстрела города кассетными боеприпасами украинскими военными, пишет канал со ссылкой на местных жителей.

«Один из снарядов попал в квартиру многоэтажки, после чего начался сильный пожар. Столб дыма виден за несколько километров», — сказано в сообщении.

Кадры пожара публикуют и местные медиа.

Официальной информации о происшествии нет.