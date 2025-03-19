сегодня в 10:20

Жидкость для заправки зажигалки стала причиной взрыва в квартире в Москве

Причиной взрыва в московской квартире по улице Новой Масловке могла стать жидкость для заправки зажигалки, которой воспользовался владелец жилья, сообщает SHOT .

Мужчина пытался заправить зажигалку в форме гранаты, когда раздался взрыв. Он произошел в районе шести утра.

В квартире на шестом этаже находились трое взрослых и ребенок, никто из них не пострадал. Расследование инцидента контролирует прокуратура.

На месте ЧП работают правоохранители.