Жидкость для заправки зажигалки стала причиной взрыва в квартире в Москве
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Причиной взрыва в московской квартире по улице Новой Масловке могла стать жидкость для заправки зажигалки, которой воспользовался владелец жилья, сообщает SHOT.
Мужчина пытался заправить зажигалку в форме гранаты, когда раздался взрыв. Он произошел в районе шести утра.
В квартире на шестом этаже находились трое взрослых и ребенок, никто из них не пострадал. Расследование инцидента контролирует прокуратура.
На месте ЧП работают правоохранители.