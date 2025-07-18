Жестокие кадры: постояльца пансионата в Уфе пытали, связав и замотав в простыни

Постояльца уфимского пансионата пытали на камеру, связав и замотав в простыни

В Сети появились шокирующие кадры издевательств над одним из пенсионеров, который является постояльцем в уфимском пансионате. Неизвестные замотали человека в простыни, связали в нескольких местах и бросили на пол, после чего постоялец пытался освободиться, пишет SHOT .

На кадрах видно, что несчастного человека с головой завернули в простыни, которые закрепили на его теле несколькими жгутами в районе шеи, торса, пояса, под коленями и у лодыжек. Пенсионер лежал на полу, периодически сгибая ноги и пытаясь их освободить из своеобразных оков.

По словам анонимного источника, подобные издевательства над пожилыми людьми в уфимском пансионате являются постоянной практикой. Также пенсионеров там периодически лишают еды и избивают.

Чаще всего издевательствам подвергаются люди, которые пытаются отстоять свои права. В пансионате также царит антисанитария, там живут клопы и тараканы.

Опубликованным в Сети роликом уже заинтересовалась полиция, которая начала проверку. По адресу пансионата выехала следственно-оперативная группа, которая будет разбираться в обстоятельствах случившегося.