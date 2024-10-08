Жесткие кадры: появилось видео издевательств над 94-летней бабушкой в Дагестане

Сиделка избила 94-летнюю женщину в Махачкале и попала на скрытую камеру

В столице Дагестана 60-летняя сиделка избила свою 94-летнюю подопечную. Произошедшее сняла скрытая камера, которую тайно установил в комнате сын пострадавшей. Кадры публикует Life.ru .

На видео показано, как женщина с силой толкает бабушку на кровать, на что последняя начинает возмущаться. Пенсионерка пытается дать отпор 60-летней сиделке, однако та начинает колотить жертву.

«Ой, ой, ой, караул!» — кричит 94-летняя женщина, пока ее избивает сиделка.

Синяки на теле пенсионерки появлялись уже не в первый раз. Сиделка на этот счет утверждала, что порой старики могут падать и сами получать подобные травмы.

Ситуацией с избиением 94-летней жительницы Махачкалы уже заинтересовалась полиция. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, по итогам начатой проверки будет принято необходимое процессуальное решение.