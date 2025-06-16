Жесткие кадры: двухлетний ребенок случайно застрелил мать из пистолета

В Бразилии двухлетний мальчик случайно убил мать из пистолета. Ребенок взял оружие со стола и выстрелил, смертельно ранив родительницу. Момент убийства попал на видео — кадры публикует «РЕН ТВ» со ссылкой на портал Express.

По данным журналистов, родители отвлеклись и не заметили, как ребенок взял со стола пистолет. Схватив отцовское оружие, малыш направил его в сторону матери и нажал на спусковой крючок. Пистолет выстрелил, ранив женщину в руку и грудь.

Стрельбу услышал отец малыша и сразу бросился к жене. Мужчина пытался оказать первую помощь раненой, однако было уже поздно. Мать малыша получила смертельные ранения и скончалась.

Погибшей женщине было 27 лет.