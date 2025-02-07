Жертвы Байкала: найдены пропавшие рыбаки

С помощью подводной камеры спасатели обнаружили тела пропавших рыбаков в озере Байкал около Максимихи, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

4 февраля двое мужчин выехали на рыбалку и пропали. Позднее, обследовав территорию озера, специалисты нашли место, где машина провалилась под лед, и документы одного из рыбаков.

Затонувший автомобиль нашли на 7-метровой глубине. В 3 м от него подо льдом при погружении водолазы обнаружили и тела рыбаков.

Скорее всего, мужчины смогли покинуть авто после того, как оно провалилось, но не выбрались из ледяной воды.