Жертв в результате нападения в храме в Сергиевом Посаде могло быть больше

И.о. настоятеля храма в Сергиевом Посаде, где убили сотрудницу трапезной, отметил, что жертв могло быть и больше, однако обезвредить нападавшего помогли сотрудники прихода, сообщает РИА Новости.

На данный момент решают вопрос о подаче заявления о представлении к наградам сотрудников.

И.о. настоятель уточнил, что нападавшего знали давно, поскольку его мама на протяжении многих лет работала там уборщицей. Два года назад женщина скончалась, после чего начала помогать сыну в приходе.

Мужчина решил, что сотрудница трапезной отравила его мать, и он набросился на нее с ножом. Его арестовали.