Главная

Жену президента СЗИУ РАНХиГС пырнули ножом в Санкт-Петербурге

В Петербурге напали с ножом на жену президента СЗИУ РАНХиГС
Происшествия

Фото - © Телеграм-канал Baza

Супруга президента Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимира Шамахова подверглась нападению в Санкт-Петербурге, сообщает Baza.

68-летнюю Галину Шамахову ударили ножом на даче в Комарове. На женщину напали двое неизвестных в масках.

Шамахова смогла позвонить в скорую помощь и полицию. На данный момент она находится в реанимации городской больницы № 40 в Курортном районе Петербурга. Ее госпитализировали с ножевыми ранениями.

На месте происшествия уже организована работа следователей.