Жену президента СЗИУ РАНХиГС пырнули ножом в Санкт-Петербурге
В Петербурге напали с ножом на жену президента СЗИУ РАНХиГС
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Супруга президента Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимира Шамахова подверглась нападению в Санкт-Петербурге, сообщает Baza.
68-летнюю Галину Шамахову ударили ножом на даче в Комарове. На женщину напали двое неизвестных в масках.
Шамахова смогла позвонить в скорую помощь и полицию. На данный момент она находится в реанимации городской больницы № 40 в Курортном районе Петербурга. Ее госпитализировали с ножевыми ранениями.
На месте происшествия уже организована работа следователей.