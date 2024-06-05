Жену президента СЗИУ РАНХиГС пырнули ножом в Санкт-Петербурге

сегодня в 14:16

В Петербурге напали с ножом на жену президента СЗИУ РАНХиГС

68-летнюю Галину Шамахову ударили ножом на даче в Комарове. На женщину напали двое неизвестных в масках.

Шамахова смогла позвонить в скорую помощь и полицию. На данный момент она находится в реанимации городской больницы № 40 в Курортном районе Петербурга. Ее госпитализировали с ножевыми ранениями.

На месте происшествия уже организована работа следователей.