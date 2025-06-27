Женщину, торговавшую наркотиками в Кемерове, поймали спустя 10 лет

Кемеровским правоохранительным органам потребовалось целых 10 лет, чтобы найти и осудить особо опасную преступницу, сообщает Сiбдепо со ссылкой на объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

«30 сентября 2015 года в Кировский районный суд города Кемерово поступило уголовное дело в отношении К.», — пишет источник.

На протяжении многих лет женщина, распространявшая запрещенные вещества, успешно избегала правосудия. В 2015 году она дважды продала смертоносный товар местному жителю, а затем предприняла попытку сбыта крупной партии наркотиков. Однако в этот раз сотрудники полиции задержали ее с поличным в ходе спецоперации по закупке.

После возбуждения уголовного дела злоумышленнице удалось скрыться. Ее поиски продолжались с 2015 по 2025 год. Только в этом году ее местонахождение было установлено, и она была доставлена в суд. На судебном заседании обвиняемая в наркоторговле признала свою вину и выразила сожаление о содеянном, но это не повлияло на строгость вынесенного приговора.

Суд назначил ей наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.