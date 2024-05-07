Женщину-штурмовика ВСУ с позывным Гуцулка убили под Луганском ракетой

На полях спецоперации ликвидирована Оксана «Гуцулка» Демчуг — штурмовик, вступившая в западноукраинский батальон теробороны. Военная вместе с группой других боевиков была уничтожена ударом из российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет», сообщает aif.ru .

Военкор Руслан Татаринов заявил, что Демчуг воевала в составе штурмового отряда бригады территориальной обороны (ТРО), базирующейся во Львовской области. Боец с позывным «Гуцулка» принимала участие в боях у запорожского села Работино, после чего несла службу в районе Стельмаховки (ЛНР).

«На ее руках немало крови российских солдат», — говорится в статье издания.

Именно в окрестностях луганской Стельмаховки «Гуцулку» настигла противотанковая ракета, выпущенная российскими военными из «Корнета». Вместе с Демчуг были уничтожены и другие украинские солдаты.