Женщину «порвали» во время тренировки по растяжке в Казахстане

Женщина растянула связки в области таза во время тренировки по растяжке в Казахстане. Сесть на шпагат было ее детской мечтой, сообщает Baza .

Инцидент произошел в одном из спортзалов в Павлодаре. 34-летняя Вероника посещала занятия по стретчингу у местного инструктора. На третьей тренировке он решил помочь женщине растянуться и надавил своим тело сверху. Вероника была недостаточно разогрета, что привело к разрыву связок в области таза.

На опубликованных кадрах слышно, как тренер надавил телом на растягивающуюся Веронику, после чего раздается характерный щелчок. Инструктор удивленно отреагировала на него.

По словам пострадавшей, тренер не была уволена и продолжает проводить занятия, так как является владелицей студии. Денежной компенсации от хозяйки заведения также не было. В настоящее время Вероника проходит интенсивное лечение и восстанавливается медикаментами и обследованиями.

