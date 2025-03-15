Женщину, перебегавшую дорогу с коляской, сбили в Москве
0:12
В Москве сбили женщину, которая пыталась перебежать проезжую часть с детской коляской не по пешеходному переходу, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
На опубликованных кадрах с видеорегистратора видно, как автомобиль движется по дороге в темное время суток. Вдруг неожиданно перед легковушкой появляется женщина в черной куртке, которая перебегала дорогу с детской коляской вне пешеходного перехода.
Пострадавшую маму и малышку доставили в городскую больницу. В настоящее время они уже выписаны из медучреждения домой.
Столичная прокуратура держит на контроле расследования по факту дорожно-транспортного происшествия.