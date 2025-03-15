Женщину, перебегавшую дорогу с коляской, сбили в Москве

В Москве сбили женщину, которая пыталась перебежать проезжую часть с детской коляской не по пешеходному переходу, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

На опубликованных кадрах с видеорегистратора видно, как автомобиль движется по дороге в темное время суток. Вдруг неожиданно перед легковушкой появляется женщина в черной куртке, которая перебегала дорогу с детской коляской вне пешеходного перехода.

Пострадавшую маму и малышку доставили в городскую больницу. В настоящее время они уже выписаны из медучреждения домой.

Столичная прокуратура держит на контроле расследования по факту дорожно-транспортного происшествия.