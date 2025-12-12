Женщине, зарезавшей своего сожителя в Кузбассе, вынесли приговор

сегодня в 17:00

В Ленинске-Кузнецком суд вынес приговор убийце своего сожителя

В Ленинске-Кузнецком завершился судебный процесс в отношении 31-летней местной жительницы, признанной виновной в убийстве своего сожителя, сообщает Сiбдепо .

По информации, предоставленной Следственным комитетом Кузбасса, трагический случай произошел во время пьяного конфликта, когда женщина нанесла мужчине удар ножом в шею. Ранение оказалось смертельным.

Преступление было совершено на улице Шелковичной в феврале 2025 года. Расследование уголовного дела по статье «Убийство» продолжалось около года, в течение которого обвиняемая находилась в СИЗО.

Виновной назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, уточнили в ведомстве.

