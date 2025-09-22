сегодня в 12:30

Женщина зарезала сожителя в пьяной ссоре на северо-востоке Москвы

В квартире дома на улице Яблочкова в столице женщина зарезала сожителя в ходе пьяной ссоры, сообщает пресс-служба городского главка СКР.

По информации следователей, 20 сентября женщина в ходе ссоры, произошедшей на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, ударила ножом сожителя. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

По данному факту расследуется уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Следователи и криминалисты осмотрели место трагедии и допросили свидетелей убийства.

Подозреваемая в совершении преступления задержана, она признала вину.

В понедельник следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде ареста.

