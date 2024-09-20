Женщина вызвала спасателей из-за сбежавшего питона на западе Москвы

Москвичка вызвала спасателей из-за сбежавшего из террариума питона. Она переживает, что он может съесть ее кота. Об этом сообщает Baza .

Как выяснилось, огромная змея выбралась из террариума в квартире на проспекте Вернадского. Питона женщине оставила дочь — она уехала в отпуск и попросила последить за питомцем.

Сегодня женщина планировала покормить рептилию мышами, но та выбралась из террариума во время обеда.

Далеко питон не уполз, однако сама поймать рептилию женщина не может, так как очень боится змей. Еще больше она боится, что питону надоели мыши и он может съесть ее кота.

Спасать женщину и ее кошку будут оперативные службы.