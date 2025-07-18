Женщина в тяжелом состоянии госпитализирована после нападения медведя

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Медведь напал на туристку из Саратова на Камчатке

На Камчатке бурый медведь напал на 43-летнюю туристку из Саратова, она госпитализирована, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел ночью в районе Мутновской геотермальной электростанции, где группа отдыхала в палатках. Разъяренный хищник ворвался в палатку, где спала женщина, и нанес ей серьезные травмы.

Пострадавшую с множественными рваными ранами и переломами экстренно доставили в Елизовскую районную больницу. После сложной операции ее жизнь остается под угрозой — врачи оценивают состояние как крайне тяжелое.

Следственный комитет и прокуратура Камчатки начали двойную проверку: изучают как обстоятельства нападения, так и деятельность турфирмы, организовавшей поход.

Особое внимание уделят соблюдению мер безопасности — по предварительным данным, группа могла пренебречь элементарными правилами поведения в медвежьих угодьях.

Это первый случай нападения медведя на человека в регионе в 2025 году.