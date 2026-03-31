Женщина умерла во время косметологической процедуры в центре Москвы

Столичная прокуратура взяла на свой контроль проверку по факту смерти женщины во время косметологической процедуры в одной из клиник в Москве. Пациентку пытались спасти, но врачи оказались бессильны, об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства .

Тверская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств гибели пациентки в частном косметологическом центре.

По предварительным данным, в ходе проведения процедуры в частной клинике на улице Новослободская состояние здоровья женщины 1967 г. р. ухудшилось, и она скончалась.

Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре.

По данным Telegram-канала «112», пациентка косметологической клиники планировала сделать процедуру липосакции. Но резко почувствовала себя плохо после ввода анестезии. Предварительно известно, что бригаду скорой помощи вызвала другая пациентка клиники, так как персонал растерялся. Теперь все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

