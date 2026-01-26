Женщина умерла после гинекологической процедуры в Дербенте
В Дербенте после проведения гистероскопии в частном медицинском центре умерла 41-летняя женщина. Пациентка клиники резко почувствовала себя плохо, но помочь ей так и не смогли, сообщает Telegram-канал «112».
Предварительно известно, что состояние 41-летней женщины резко ухудшилось вскоре после врачебной манипуляции. Она была экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии в городскую больницу Дербента.
Несмотря на все усилия медиков, пациентку не удалось спасти. По оперативным данным, причиной смерти стало заражение крови.
Прокуратура уже контролирует ход проверки, начатой по факту случившегося. Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего закона.
Гистероскопия представляет собой медико-диагностический метод, позволяющий врачу визуально оценить внутреннее состояние матки с использованием специализированного эндоскопического оборудования, а также, при наличии показаний, провести незначительные хирургические манипуляции.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.